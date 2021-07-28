28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последние недели Швеция достигла нулевой смертности от COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в королевстве с 14 июля не было зафиксировано ни одного летального исхода вследствие заражения коронавирусом.

Во время вакцинации в Швеции было использовано более 10 млн доз вакцин, полный курс вакцинации от коронавируса уже прошли около 50% населения. Здесь в последнее время регистрируется в среднем от 400 до 600 случаев инфицирования в сутки - это всего 6% от максимальных среднесуточных значений, зафиксированных в декабре прошлого года.

Правительство страны в июне приняло решение о продлении запрета на поездки в Швецию из стран Евросоюза и Европейской экономической зоны. Исключение составляют лица, которые могут предоставить сертификат о вакцинации, об отрицательном результате теста на коронавирус или о наличии антител. Запрет действует до 31 августа. Для жителей Дании, Финляндии, Исландии и Норвегии ограничений на въезд нет.

Всего в Швеции с начала пандемии зарегистрировано свыше миллиона случаев заражения коронавирусом, более 14,6 тыс. человек умерли.-0-