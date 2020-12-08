Швеция вводит жесткий карантин

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Швеции решили ввести локдаун. Об этом сообщает WSJ.

Правительство приняло такое решение из-за значительного увеличения числа заболевших COVID-19, роста количества госпитализаций и смертей.

В Швеции запрещены массовые собрания – более 8 человек. Это повлекло за собой закрытие кинотеатров и развлекательных учреждений. Также правительство ограничило продажу алкоголя – его запрещено продавать после 22:00. В Швеции решили закрыть школы.

Отметим, что количество смертей от COVID-19 в Швеции превысило 7000 человек, а у ее ближайших соседей - значительно меньше.-0-