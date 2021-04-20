20 апреля, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к построению мировой экономики открытого типа. Об этом он заявил, выступая с программной речью на церемонии открытия ежегодного совещания Боаоского азиатского форума.

"Нам необходимо продвигать либерализацию и упрощение процедур торговли и инвестиций, углублять региональную экономическую интеграцию и укреплять цепочки поставок, производства, данных и человеческих ресурсов", - отметил Си Цзиньпин.

По его словам, открытость - необходимый шаг для развития и прогресса, она также является ключом к восстановлению экономики в эпоху после пандемии.

Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул необходимость противостоять новой холодной войне и идеологической конфронтации в любых формах. "Пандемия COVID-19 позволила народам разных стран мира более ясно осознать необходимость отказа от менталитета холодной войны и игры с нулевой суммой и противостоять новой холодной войне и идеологической конфронтации в любых формах", - сказал Си Цзиньпин.

Он также заявил, что Китай будет расширять сотрудничество с различными сторонами в сферах профилактики и контроля инфекционных заболеваний, общественного здравоохранения, традиционной медицины и фармацевтики. При этом председатель КНР отметил, что ключевая роль Всемирной организации здравоохранения должна быть полностью реализована в продолжающейся борьбе с COVID-19. "Мы должны ставить людей и их жизни превыше всего, расширять обмен информацией, наращивать усилия в области совместной профилактики и контроля эпидемии, а также укреплять сотрудничество в области общественного здравоохранения и медицины", - сказал Си Цзиньпин.-0-