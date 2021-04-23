Си Цзиньпин призвал страны мира обеспечить справедливость в процессе "зеленой трансформации"

23 апреля, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить глобальные усилия для обеспечения в обществе честности и справедливости в процессе "зеленой трансформации". Об этом он заявил, выступая на международном саммите по климату.

Окружающая среда влияет на благополучие людей во всех странах, отметил Си Цзиньпин. "Мы должны в полной мере учитывать стремление народов всех стран к лучшей жизни и благоприятной окружающей среде, а также нашу ответственность перед будущими поколениями", - указал председатель КНР.

"Нам необходимо одновременно искать способы защиты окружающей среды и развития экономики, создания новых рабочих мест и искоренения нищеты, а также обеспечить в обществе честность и справедливость в процессе "зеленой трансформации", усилить чувства удовлетворенности, счастья и безопасности у народов всех стран", - добавил Си Цзиньпин.

Председатель КНР Си Цзиньпин также заявил, что человечество должно беречь природу и окружающую среду как зеницу ока, формируя новую парадигму гармоничного сосуществования человека и природы. "Мать-природа родила и вскормила нас, и человечество должно относиться к ней как к своим корням, уважать природу, следовать ее законам и защищать ее", - сказал председатель КНР.

По его словам, систематический ущерб природе приведет к тому, что выживание и развитие человечества окажутся "водой без источника и деревом без корней".

Си Цзиньпин также внес предложение из шести пунктов о совместном строительстве сообщества жизни человека и природы. В частности, по его словам, необходима приверженность гармонии между человеком и природой, экологическому развитию, системному управлению, ориентированному на людей подходу, мультилатерализму, а также принципу общей, но дифференцированной ответственности.-0-