Сильнейший снегопад почти полностью парализовал Мадрид

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый сильный за несколько последних лет снегопад, который начался в Мадриде накануне днем и не прекращается до сих пор, практически полностью парализовал жизнь испанской столицы, сообщает ТАСС.

Государственное метеорологическое агентство Испании объявило в субботу предупреждение во многих провинциях страны, в некоторых уровень погодной опасности повышен до самого высокого - красного. Накануне из-за плохой видимости и состояния взлетно-посадочных полос была приостановлена работа международного аэропорта Мадрид-Барахас - в частности, было отменено 27 рейсов. Государственное управление аэропортов (AENA) сообщило в Twitter, что в субботу из соображений безопасности работа Барахаса также приостанавливается.

Из-за стихии нарушено и железнодорожное движение по некоторым направлениям. Мэрия столицы объявила, что в субботу из-за непогоды не будут ходить автобусы, в работе метрополитена также наблюдаются сбои.

Жителей Мадрида призвали воздержаться от использования личного транспорта. По данным местных СМИ, десятки водителей были вынуждены провести ночь в своих автомобилях на занесенных снегом дорогах в автономном сообществе Мадрид. К операции по оказанию им помощи подключены военные, которые пытаются расчистить трассы. Службы доставки еды на дом приостановили оказание услуг в столице. Ожидается, что снежный покров в Мадриде в течение дня может превысить 20 см.

Сложная ситуация из-за непогоды сложилась и в других испанских регионах. В некоторых населенных пунктах были отменены занятия. Согласно прогнозу, погодные условия начнут улучшаться лишь в воскресенье, а с 11 января Испанию ждет резкое похолодание.-0-