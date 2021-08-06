Сильные ливни привели к наводнениям в Польше - затоплены более 700 домов

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные ливни обрушились на южные регионы Польши, затоплены более 700 домов, сообщает польское информагентство PAP.

Значительный ущерб нанесен региону Малая Польша. Местные власти сообщили, что из-за разлива рек начались наводнения. Затоплено более 100 участков местных и областных дорог. Временно было приостановлено железнодорожное сообщение между Краковом и Закопане.

В работах по устранению последствий стихии принимают участие более 5,6 тыс. сотрудников пожарных и дорожных служб. Данных о пострадавших пока не поступало.

Между тем синоптики прогнозируют, что дожди на юге, востоке и в центральной части Польши продолжатся в ближайшее время. Для некоторых районов объявлен наивысший, третий, уровень метеорологической опасности.-0-