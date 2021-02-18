Сильный снегопад в Греции оставил без электричества тысячи людей

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятки тысяч семей остались без электричества в Греции в результате сильного снегопада, сообщает Euronews.
Около 70 тыс. жителей Аттики остались без электричества из-за поваленных деревьев, некоторые - более чем на 48 часов. Во многих домах также отсутствовало водоснабжение.
Снегопад также нарушил работу общественного транспорта в столице и северных частях Аттики.
Общая продолжительность снегопада в Аттике составила 36 часов, в Афинах снег шел около 20 часов.
По данным национальной метеорологической службы Греции, снегопад, обрушившийся на страну в последние дни, является одним из самых сильных за последние 40 лет.-0-