26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сингапур и Малайзия возобновляют взаимные поездки граждан, имеющих долгосрочные разрешения на проживание, официальных лиц и людей, въезжающих по срочной деловой необходимости, сообщает Straits Times.

Новый порядок въезда и выезда для этих категорий граждан вступает в силу с 10 августа. Данные о необходимых для пересечения границ документах и процедурах будут опубликованы в ближайшие дни.

Одновременно стороны вырабатывают новые общие правила для въезда и выезда граждан, не входящих в эти категории. Однако информации о том, когда процесс подготовки правил будет закончен и они вступят в силу, пока нет. Представители двух стран также рассматривают вопрос об открытии в ближайшие дни пропускных пунктов на сухопутной границе.

В Сингапуре за время пандемии COVID-19 заболели 50 369 человек, скончались 27, полностью выздоровели 45 352 человека, в Малайзии заболели 8897 человек, скончались 124, полностью выздоровели 8,6 тыс. человек.