"Синьхуа" заявило протест США в связи с ограничением сроков виз для журналистов

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/ Китайское информационное агентство "Синьхуа" заявило решительный протест правительству США из-за решения американских властей ограничить максимальный срок виз для работающих в стране китайских журналистов 90 днями. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении агентства, сообщает ТАСС.

"Решение Министерства внутренней безопасности США является актом дискриминации и беспричинного оказания давления на китайских журналистов, который в полной мере раскрывает лицемерие той "свободы слова", за которую так ратуют США", - указывается в заявлении официального представителя агентства. "Синьхуа" является широко признанным и известным на международной арене СМИ. Работающие в США корреспонденты "Синьхуа" всегда строго выполняют соответствующие законы и правовые акты Соединенных Штатов и всегда сохраняли приверженность освещению происходящего в США на основе принципов объективности, справедливости, правдивости и точности", - подчеркивается в сообщении.

Министерство внутренней безопасности США 8 мая сообщило, что американские власти будут выдавать китайским журналистам неиммиграционные визы категории I на срок до 90 дней с возможностью продления. Как отмечается в распространенном заявлении, такие изменения в правила внесены "для достижения большей взаимности между Соединенными Штатами и КНР". МИД КНР осудил это решение и сообщил, что около 98% из более 500 работающих в Китае иностранных журналистов обладают визами сроком на один год.-0-