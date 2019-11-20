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20 ноября 2019, 07:53

Сирийские ПВО сбили ракеты над Дамаском

Фото Associated Press
Фото Associated Press

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сирийские средства ПВО уничтожили несколько ракет над окрестностями Дамаска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

"Израильские боевые самолеты с территории Голанских высот и ливанского города Марджаюн выпустили несколько ракет в направлении Дамаска", - говорится в сообщении. Как отмечает агентство, сирийские "средства ПВО смогли перехватить эти ракеты и уничтожили большинство из них до того, как они достигли своих целей".

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что израильские самолеты поразили десятки расположенных на территории Сирии позиций батальона "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и сирийской армии в ответ на атаку по территории еврейского государства.-0-

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