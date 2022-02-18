Систему слежения за каждым жителем планеты разработали в США

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания Clearview AI разработала систему слежения, которая позволит распознавать лица практически всех людей на Земле, сообщает израильский "9 канал".

Представители Clearview AI заявили, что до конца 2022 года создадут "индекс лиц" из 100 млрд фотографий. Таким образом, на каждого из 7 млрд жителей планеты придется по 14 фотографий. При этом изображения собираются из социальных сетей и других интернет-ресурсов без разрешения пользователей.

Компания Clearview AI заявила, что ее "индекс лиц" уже сейчас в 11 раз больше, чем база данных лиц любого государственного или неправительственного учреждения.

Американская газета The Washington Post подчеркивает, что Clearview AI финансируется в основном за счет американского бюджета и государственных контрактов, а ее продукты вызывают споры.

Предполагается, что систему слежения Clearview AI поможет правоохранителям по всему миру находить людей для арестов или уголовных расследований. Однако Clearview AI планирует продавать свою систему не только правоохранительным органам, но и банкам, предприятиям розничной торговли и электронной коммерции.

"Если они продают свой продукт только для обычного коммерческого использования, это просто массовая слежка в огромных масштабах. Система не предназначена для самых крайних случаев, как они обещали ранее", - отметил руководитель исследовательской группы Tech Inquiry Джек Поулсон.

Между тем в Clearview AI заявили, что не хотят ограничиваться распознаванием лиц - компания работает над несколькими новыми технологиями, которые позволят находить людей по походке, а также считывать отпечатки пальцев на расстоянии.

Компании Meta, Google, Twitter и YouTube уже потребовали, чтобы Clearview AI прекратила собирать фотографии с их сайтов и удалила все снимки, которые успела накопить. Сама же Clearview AI отказывается идти на уступки, ссылаясь на первую поправку к Конституции США, которая предусматривает свободу слова и печати.

По информации The Washington Post, пока законодательство США никак не регулирует использование распознавания лиц, хотя в некоторых городах и штатах приняли местные запреты или ограничения.

Некоторые представители американской власти также выступили против Clearview AI. В частности, сенаторы Рон Уайден и Рэнд Пол предложили законопроект, запрещающий финансирование Clearview AI из госбюджета.

Сейчас компания разбирается с волной судебных исков и ограничений, притом не только на родине. Так, компания столкнулась с коллективным иском в Федеральном суде Канады, жалобами на нарушения защиты данных во Франции, Греции, Италии и Великобритании, а также правительственными расследованиями в Канаде, Швеции и Великобритании. Правительства Австралии и Великобритании обязали разработчиков удалить данные их граждан.-0-