СК Армении направил в Генпрокуратуру уголовное дело против лидера оппозиции Манукяна

Вазген Манукян. Фото АРМЕНПРЕСС

11 марта, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Следственный комитет Армении направил в Генпрокуратуру уголовное дело против лидера оппозиционного "Движения за спасение Родины" Вазгена Манукяна. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета. "В Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета Армении завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному против Вазгена Манукяна в связи с его публичными выступлениями на митингах (проходили с 12.02.2021 по 20.02.2021), очевидно призывающими к захвату власти, насильственному свержению конституционного строя и применению насилия", - говорится в сообщении СК. Ранее Вазгену Манукяну было предъявлено обвинение по ст.301 (публичные призывы к захвату власти, нарушению территориальной целостности или насильственному свержению конституционного строя) УК Республики Армения. В качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде. На митинге 26 февраля на проспекте Баграмяна оппозиционер вновь озвучивал призывы к захвату власти и свержению конституционного строя, отметили в СК. "Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Генеральную прокуратуру Республики Армения с ходатайством об утверждении обвинительного заключения и направлении дела в суд", - говорится в сообщении Следственного комитета. С ноября 2020 года в Армении 16 оппозиционных партий проводят различные акции, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. "Совет спасения Отечества" выдвинул Вазгена Манукяна в качестве единого кандидата на пост премьер-министра. Ранее Манукян занимал должности премьер-министра, министра обороны и председателя Общественного совета Армении.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!