СК России возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора после ЧП на шахте "Листвяжная"

Фото ТАСС

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора было возбуждено 26 ноября после аварии в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Следственный комитет РФ. В шахте "Листвяжная" в Кузбассе погибли 52 человека "Возбуждено уголовное дело в отношении главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц)",- говорится в сообщении. По версии следствия, в ноябре этого года подозреваемые ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на производственном объекте. Известно, что они составили акты о проверке штрека, не проверив его в действительности. В данный момент проводятся следственные действия с подозреваемыми, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В МЧС России отметили, что погибшие при спасении горняков на шахте "Листвяжная" горноспасатели будут посмертно награждены орденами Мужества. Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" произошло задымление. В результате аварии погибли 46 горняков и 6 спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!