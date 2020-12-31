Скандал в Литве: политик предлагает "чудо-воду" от COVID-19

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве разгорелся скандал вокруг видного политика, рассказавшего о лекарственных свойствах "структурированной" воды в борьбе с коронавирусом, сообщает Euronews.

Лидер литовской "Партии труда" и европарламентарий Виктор Успасских в своем посте в Facebook утверждает, что его команда научилась "структурировать" воду по технологии японского исследователя Масару Эмото. По словам политика, ее регулярное употребление позволит получить иммунитет от коронавируса, облегчить симптомы и помочь пациентам быстрее выздороветь.

"Мы получили энергетический код этого вируса от китайцев и разработали программу ликвидации COVID-19. Мы разработали аппарат, который структурирует воду по методу Масару Эмото. Такая вода создает клеточный иммунитет и подготавливает организм к борьбе с COVID-19. Эта вода уже заряжена для преодоления шести штаммов коронавируса", - заявил глава "Партии труда".

Как уверяет Виктор Успасских, подобную технологию его семья использует уже десятилетиями. Она позволила им выработать иммунитет от большинства вирусов и бактерий. В пример он привел свою внучку.

"Этой технологией пользуются члены нашей семьи, моя внучка за 4,5 года приобрела иммунитет от десяти разных вирусов и теперь живет счастливо, здорова, ходит в детский сад и почти единственная не болеет", - заявил европарламентарий.

Далее Успасских объясняет, как нужно употреблять "чудо-воду". Политик приводит две схемы приема курсами. Первый курс - 24 бутылки по 0,5 литра. Первые 10 дней нужно выпивать по бутылке воды через сутки, далее - по бутылке в сутки. Успасских утверждает, что все, кто пил воду, "избежали болезней". Вторая схема потребления воды - те же 24 бутылки, выпить которые нужно в течение 24 дней - по бутылке каждый день.

После бурного ажиотажа в Литве среди политиков и общества, Государственная продовольственно-ветеринарная служба начала проверку рекламной кампании, которая, возможно, вводит в заблуждение потребителей.

Представитель партии "Союз крестьян и зеленых Литвы" Каролина Штелмокайте даже провела свое собственное расследование. По ее словам, инициатива Успасских - "шарлатанство или крайне циничный бизнес-план с использованием страха людей перед вирусом COVID-19".

Ей удалось выяснить, что производителем "чудодейственной" воды значится компания Lamikara. Главный ее акционер - компания, принадлежащая детям Виктора Успасских. При этом Каролина Штелмокайте возмутилась завышенной, по ее мнению, ценой воды. По ее словам, бутылку 0,5 л этой воды в обычном магазине можно купить за 0,36 евро, тогда как Успасских предлагает приобрести ее за 1,5 евро. Существенную разницу депутат назвала "платой за глупость".

В Литве, как и в других странах ЕС, нельзя приписывать пищевым продуктам лечебные или профилактические свойства в рекламе. Если в ходе расследования будет установлено, что производитель или распространитель указанной воды опубликовали неправдивую рекламу, против них будет возбуждено дело о нарушении закона о рекламе.-0-