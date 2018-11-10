Следствие установило, что керченский стрелок действовал один

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи детально установили путь студента Рослякова, устроившего 17 октября стрельбу в керченском колледже, сообщает ТАСС. Следствие пришло к выводу, что он действовал один.
9 ноября глава СК Александр Бастрыкин заслушал на оперативном совещании ход расследования уголовного дела о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже.
Получены доказательства и свидетельства, зафиксировавшие все действия стрелявшего. Исходя из имеющихся данных следствие пришло к выводу, что Росляков действовал в одиночку.-0-
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