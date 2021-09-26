Смертник взорвал автомобиль у президентского дворца в Сомали

Скриншот видео
26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв у президентского дворца в Сомали. По предварительным данным, семь человек погибли, еще девять пострадали. Смертник подорвал свой автомобиль. Целью была колонна машин с правительственными чиновниками, передает МИР 24.
Сейчас квартал оцеплен. Ответственность за теракт взяли на себя боевики радикальной группировки, препятствующей гуманитарной деятельности ООН.
Премьер-министр страны назвал произошедшее «варварским терактом» и выразил соболезнования близким погибших.