Снежный шторм обрушился на восточное побережье США

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильная метель обрушилась на восточное побережье США впервые за четыре года, сообщает BBC.

Сильный шторм пришел на побережье США рано утром в субботу. Пять штатов при этом объявили чрезвычайную ситуацию еще до появления первых признаков циклона.

Эксперты предупреждают об "историческом" снегопаде, который будет сопровождаться ураганным ветром. По всему побережью объявлено предупреждение о наводнении.

К утру субботы более 80 тыс. домохозяйств в штате Массачусетс пострадали от перебоев с электричеством. Национальная метеорологическая служба в Бостоне призвала жителей ограничить поездки, а в случае их необходимости запастись "комплектом для зимнего выживания". В Нью-Йорке снегопада почти парализовал авиасообщение.-0-