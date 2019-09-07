Со дна моря исчезла подводная обсерватория

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря. Об этом сообщила пресс-служба Центра океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR.

Станция работала с декабря 2016 года и была установлена в закрытой для движения судов зоне.

Пропажу обсерватории обнаружили еще 21 августа, когда оборудование перестало передавать данные. К месту дислокации направили дайверов, которые обнаружили на дне лишь обрывок оптоволоконного кабеля. Стоимость подводной станции составляла около 300 тыс. евро.

Специалисты исключают версию, что обсерваторию могло унести течением или морскими животными, так как два блока станции весили 520 и 220 кг. Расследованием занимается полиция.-0-