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Собачьи упряжки в Дании признаны официальным видом транспорта

В мире 13.11.2018 | 09:25
Фото musher-experience.com
Фото musher-experience.com

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта Дании признало собачьи упряжки официальным видом транспорта. Об этом сообщает портал "Евро Пульс".

Уже с 1 января 2019 года жители Дании смогут ездить на собачьих упряжках по автодорогам. Ранее передвигаться на них можно было только в специально отведенных местах.

При этом транспортом будут признаны не только сани, запряженные ездовыми собаками, но и тележки на колесах.-0-

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Дания, транспорт
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