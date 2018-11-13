Собачьи упряжки в Дании признаны официальным видом транспорта

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта Дании признало собачьи упряжки официальным видом транспорта. Об этом сообщает портал "Евро Пульс".

Уже с 1 января 2019 года жители Дании смогут ездить на собачьих упряжках по автодорогам. Ранее передвигаться на них можно было только в специально отведенных местах.

При этом транспортом будут признаны не только сани, запряженные ездовыми собаками, но и тележки на колесах.-0-