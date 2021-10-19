Собянин объявил о новых ограничениях из-за COVID-19 в Москве

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве введены новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Об этом мэр города Сергей Собянин написал в своем блоге, сообщает газета "Известия".

С 25 октября москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны будут соблюдать домашний режим. От данного требования освобождаются граждане, вакцинированные или переболевшие коронавирусом в течение последних 6 месяцев. Данная мера будет действовать до 25 февраля 2022 года.

Также работодатели в Москве будут обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа сотрудников, а также всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Органичение будет действовать с 25 октября текущего года по 25 февраля 2022 года. Исключение предусмотрено для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации. Также требование об удаленном режиме работы не будет распространяться на вакцинированных и переболевших сотрудников.

Кроме того, новые ограничения подразумевают увеличение требований к обязательной вакцинации работников сферы услуг. Соответствующее постановление принял главный санитарный врач по Москве. "В соответствии с ним предприятия и организации, работающие в этих отраслях, обязаны в срок до 1 января 2022 года обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников. Вакцинацию первым компонентом необходимо провести до 1 декабря 2021 года", - заявил Сергей Собянин.

Он также призвал граждан вакцинироваться, чтобы "защитить свое здоровье и сохранить привычный образ жизни".

Как сообщает РБК, 14 октября Сергей Собянин назвал новую волну коронавируса в столице сложной, с высокой динамикой. По данным столичных властей, за последние недели рост заболеваемости коронавирусом в городе составил 20-30%.-0-