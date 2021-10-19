Собянин объявил о новых ограничениях из-за COVID-19 в Москве

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 19 октября 2021
Минск Ясно +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:04 Военнослужащие СОБР прошли в Казахстане спецкурс по горной подготовке Общество
18:01 "Гомсельмаш" проводит испытания зерноуборочного комбайна с новой жаткой Регионы
17:57 В Эстонии в общественные места будут пускать только с COVID-сертификатом В мире
17:54 В Минске на пересечении ул.Калиновского с ул.Кедышко из-за ДТП затруднено движение во всех направлениях Происшествия
17:54 ФОТОФАКТ: Города мира. Москва В мире
17:45 В Витебской области за 9 месяцев произвели сельхозпродукции почти на Br2,1 млрд Регионы
17:43 График движения поездов из-за ремонта ж/д мостов изменится на нескольких участках Общество
17:37 За клевету на Президента могилевчанку приговорили к трем годам лишения свободы Происшествия
17:35 "АМКОДОР" планирует к концу года увеличить объем производства в 1,8 раза Экономика
17:32 Акция "Дети и безопасность" пройдет на БЖД 21-31 октября Общество
17:29 Из ревности жительница Минского района проткнула вилами односельчанку, а затем подожгла себя и дом Происшествия
17:26 Беларусь и Россия обменяются опытом деятельности по обращению с отходами Экономика
17:25 "Белтаможсервис" признан нацгарантом обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин Экономика
17:25 Разработчики приложения "Путешествую без COVID-19" ведут переговоры об использовании его в третьих странах Общество
17:08 Собянин объявил о новых ограничениях из-за COVID-19 в Москве В мире
17:06 Стома: белорусские медики работают по актуальным протоколам лечения больных COVID-19 Общество
17:04 Витебчанин убеждал знакомых брать кредиты: 68 потерпевших, ущерб Br1,8 млн Происшествия
17:01 Соревнования кинологов прошли в Минске Общество
16:56 Врачи стабилизировали состояние новорожденного, оставленного гомельчанкой в выгребной яме Происшествия
16:53 Белгидромет: погода позволяет поддерживать хорошие темпы уборочных работ и зяблевой обработки почвы Общество
16:51 ФОТОФАКТ: Природный парк Абант на северо-западе Турции В мире
16:50 Национальный аэропорт Минск завершил подготовку к работе в осенне-зимний период Общество
16:48 Население Витебской области за 9 месяцев заготовило 106 тыс.куб.м дров Регионы
16:48 Инфекционист: пациенты с COVID-19, оказавшись в реанимации, сожалеют, что вовремя не привились Общество
16:47 Пожар на открытой площадке Минского областного технопарка ликвидирован Происшествия
16:41 Пытавшиеся похитить более Br42 тыс. с чужих банковских карт братья приговорены к 5 годам с отсрочкой Происшествия
16:37 Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в 1/8 финала турнира в Москве Спорт
16:36 Акция "COVID-патруль" стартовала в областных центрах Беларуси Общество
16:30 Ведется работа по внесению данных о вакцинации в Беларуси в приложение "Путешествую без COVID-19" Общество
16:30 Иран заинтересован в возобновлении авиасообщения с Беларусью Общество
Все новости
Все новости
В мире
19 октября 2021, 17:08

Собянин объявил о новых ограничениях из-за COVID-19 в Москве

Сергей Собянин. Фото iz.ru
Сергей Собянин. Фото iz.ru
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
В Эстонии в общественные места будут пускать только с COVID-сертификатом
Разработчики приложения "Путешествую без COVID-19" ведут переговоры об использовании его в третьих странах

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве введены новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Об этом мэр города Сергей Собянин написал в своем блоге, сообщает газета "Известия".

С 25 октября москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны будут соблюдать домашний режим. От данного требования освобождаются граждане, вакцинированные или переболевшие коронавирусом в течение последних 6 месяцев. Данная мера будет действовать до 25 февраля 2022 года.

Также работодатели в Москве будут обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа сотрудников, а также всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Органичение будет действовать с 25 октября текущего года по 25 февраля 2022 года. Исключение предусмотрено для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации. Также требование об удаленном режиме работы не будет распространяться на вакцинированных и переболевших сотрудников.

Кроме того, новые ограничения подразумевают увеличение требований к обязательной вакцинации работников сферы услуг. Соответствующее постановление принял главный санитарный врач по Москве. "В соответствии с ним предприятия и организации, работающие в этих отраслях, обязаны в срок до 1 января 2022 года обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников. Вакцинацию первым компонентом необходимо провести до 1 декабря 2021 года", - заявил Сергей Собянин.

Он также призвал граждан вакцинироваться, чтобы "защитить свое здоровье и сохранить привычный образ жизни".

Как сообщает РБК, 14 октября Сергей Собянин назвал новую волну коронавируса в столице сложной, с высокой динамикой. По данным столичных властей, за последние недели рост заболеваемости коронавирусом в городе составил 20-30%.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
болезни вирус Москва Россия
Новости рубрики В мире
Фото ERR В Эстонии в общественные места будут пускать только с COVID-сертификатом
ФОТОФАКТ: Города мира. Москва
ФОТОФАКТ: Природный парк Абант на северо-западе Турции
Фото из архива Латвия на три месяца продлила ЧС на границе с Беларусью из-за наплыва мигрантов
Фото из архива Ученые нашли новый способ прогнозировать тяжесть COVID-19
Юлия Тимошенко. Фото ТАСС Тимошенко заявила о полномасштабном энергетическом кризисе в Украине
Главное
О задаче врачей, масках, вакцинации, аппаратах ИВЛ и лекарствах. Что поручил Лукашенко чиновникам на совещании по коронавирусу
Лукашенко: несмотря на мое негативное и жесткое отношение к напряжению людей, вакцинироваться нужно
Из резервного фонда Президента выделят дополнительные средства на борьбу с COVID-19
Инвестируй и не прогадаешь! Время для вложений! Подорожает ли жилая недвижимость? Мнения экспертов
Топ-новости
Лукашенко о коронафейках: интернет стал политическим полем драки
Лукашенко потребовал не отменять оказание плановой медпомощи
"Каждый должен распоряжаться своей судьбой". Лукашенко высказался на тему противоэпидемических мер и лечения от COVID-19
Мороз санкциям помеха: война Литвы и Польши с БелАЭС закончилась покупкой опилок у Минска
Хоменко: Минюсту необходимо более оперативно решать вопросы правового регулирования
Иран заинтересован в возобновлении авиасообщения с Беларусью
ГПК: на линии литовско-белорусской границы обнаружена очередная группа беженцев
"АМКОДОР" презентовал новинки лесозаготовительной техники
Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 20 октября
Акция "Дети и безопасность" пройдет на БЖД 21-31 октября
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1913 пациентов с COVID-19, выписаны 1534
Студенческий интернет-ресурс БГУ признан лучшим молодежным СМИ ЕАЭС
Петровский: профилактика призывов к санкциям при помощи уголовной ответственности будет действовать
Более 200 сообщений о зарплате в конвертах поступило на онлайн-панель КГК с мая по сентябрь
"Гродно Азот" поставляет жидкий и газообразный кислород в учреждения здравоохранения
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.