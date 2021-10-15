Собянин: рост заболеваемости COVID-19 в Москве за неделю составляет 20-30%

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Темпы роста заболеваемости COVID-19 в Москве очень высокие, прирост новых случаев в неделю составляет 20-30%. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин, сообщает газета "Известия".

Мэр Москвы подчеркнул, что в связи с подъемом заболеваемости очень важно соблюдать санитарные меры, проходить тестирование и вакцинироваться всем, кто этого еще не сделал. Как отметил Сергей Собянин, своевременное массовое тестирование должно обеспечить изоляцию выявленного заболевшего и его своевременное лечение.

В России продолжается масштабная вакцинация. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране было зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: "Спутник V", ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, "Спутник Лайт", "Эпиваккорона", "Ковивак" и "Эпиваккорона-Н".

Ранее сообщалось, что сегодня в России зафиксировали максимальный прирост новых случаев заболевания COVID-19 - 32 196. Всего с начала пандемии в стране заболели 7 925 176 человек.-0-