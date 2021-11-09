Собянин заявил об улучшении ситуации с СOVID-19 в Москве

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Москве улучшается, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

"С 8 числа приступили к нормальной работе. Ситуация в целом улучшается. На 15% снизилась выявляемость вновь заболевших и на 4% - количество госпитализаций за неделю", - сказал Сергей Собянин.

Также мэр столицы заявил, что дальнейшие решения по антикоронавирусным мерам в Москве будут приняты по итогам текущей недели. "Мы ввели QR-коды при посещении музеев, театров, мониторим ситуацию, которая там происходит, сам процесс работы с QR-кодами и так далее. Будем в дальнейшем эту систему совершенствовать. Будем смотреть за дальнейшим развитием ковидной ситуации, эта неделя для нас, считаю, будет принципиальной, посмотрим, в конце недели какими будут показатели, и уже на основании анализа будем принимать решение по дальнейшим мерам. Надеюсь, что ситуация будет более-менее стабильная", - сообщил мэр.

Кроме того, Сергей Собянин отметил, что выявляемость COVID-19 в пунктах экспресс-тестирования в Москве составляет около 5%. "Мы наращиваем также объем экспресс-тестов. Сегодня пункты тестирования работают в 70 центрах, это в основном крупные торговые центры, МФЦ и транспортно-пересадочные узлы. Скажу, что эффективность этой меры неплохая, около 5% выявляемость заболеваний", - подчеркнул Сергей Собянин.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 871 893 случая заражения, из них 5287 за последние сутки. Выздоровели 1 648 363 человека, умерли 32 207. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 5 407 890 человек, коллективный иммунитет составляет 64,2%.-0-