Собор Парижской Богоматери реконструируют

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сад, грядки, пасека под стеклом – такой проект предложила одна из архитекторских групп в качестве варианта восстановления сгоревшей кровли собора Парижской Богоматери, пишет The New York Post .

Проект предусматривает сохранение исторического контура здания. Сгоревшую крышу и шпиль предлагают заменить стальной конструкцией, покрытой стеклянными панелями, которые образуют тепличное пространство.

Отдельную территорию планируется сохранить для пчел, которые жили здесь раньше и выжили при пожаре. Оранжерейный комплекс может быть использован в образовательных, детских и экологических программах.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. Обрушились две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль.-0-