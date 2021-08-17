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17 августа 2021, 09:29

События в Афганистане являются тревожным сигналом для партнеров США вне НАТО - The National Interest 

Фото AP Photo
Фото AP Photo
17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация в Афганистане является тревожным сигналом для тех стран, которых США называют своими союзниками и партнерами вне НАТО. Такое мнение высказал обозреватель американского журнала The National Interest Николас Гвоздев в статье, опубликованной на сайте издания, сообщает ТАСС.

Автор подчеркивает важность ясности формулировок, особенно когда это касается обязательств перед кем-либо. В частности, речь идет об опасности размывания границ между союзником, отношения с которым подкреплены утвержденным Сенатом Конгресса США договором о взаимной обороне и конкретным планом действий для обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях, и партнером, который "получал от США в качестве помощи средства для обеспечения безопасности и наслаждался речами президента США и необязательными для исполнения резолюциями Конгресса, обещающими поддержку".

"Украина, как и Грузия до нее, получают неприятное напоминание, что независимо от того, сколько членов Конгресса используют термин "союзник" при описании Украины, в действительности во внешней политике США есть четкая разделительная черта между союзниками по договору и "всеми остальными", - пишет Николас Гвоздев.

Как отмечает обозреватель The National Interest, несколько лет назад в американском Конгрессе пытались проталкивать идею официального причисления Украины к категории союзников США, не являющихся членами НАТО. "Наблюдая за событиями в Афганистане, украинские политические деятели могут пересмотреть ценность такого объявления. В конце концов, в 2012 году Афганистан с большой шумихой был объявлен "ключевым союзником США вне НАТО", - отметил журналист.

По его словам, в те времена такой шаг рассматривался как нечто значительное и, казалось, предполагал, что США вкладываются в успех Афганистана как в краеугольный камень силы и влияния США в регионе. Однако в дискуссиях о том, что ждет правительство Афганистана после вывода из страны американских войск, на теме статуса Кабула как "союзника" внимание Вашингтона не концентрировалось.

"Наблюдая за событиями в Кабуле, правительства в Киеве, Тбилиси или Кишиневе могут задаться вопросом, принесет ли получение статуса союзника вне НАТО много пользы", - отмечает обозреватель The National Interest.

По его мнению, в отношениях США с союзниками сейчас присутствует и другая тенденция. "Страны, придерживающиеся своих официальных обязательств в качестве союзников (речь о государствах, статус союзнических отношений с которыми закреплен в договорах), но проводящие внутреннюю или внешнюю политику, противоречащую предпочтениям США, изгоняются из рядов союзников, по крайней мере с точки зрения общественного дискурса или дискурса элит", - считает обозреватель.

"От Афганистана до Венгрии существует замешательство относительно того, что союз означает для США и какие шаги они готовы предпринять ради тех, кого считают союзниками. Эти вопросы требуют разрешения, потому что США нельзя допускать каких-либо сомнений по поводу того, какие обязательства они готовы выполнять", - заключил Николас Гвоздев.-0- 
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