Союз компартий: Польша спровоцировала острый приграничный конфликт, подставив под удар тысячи жизней

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный Совет СКП-КПСС выражает глубокую обеспокоенность ситуацией на белорусско-польской границе. Об этом говорится в заявлении совета, подписанном его председателем Геннадием Зюгановым, сообщает БЕЛТА.

"Марионеточная правящая клика Польши по наущению США спровоцировала острый приграничный конфликт, подставив под удар тысячи человеческих жизней и судеб. Мировое сообщество видит: в то время как националистическая Польша попросту отвернулась от горестей и бед несчастных беженцев, Беларусь бескорыстно помогает всем нуждающимся продовольствием, медикаментами, одеждой, кровом над головой. Двойная подлость евробюрократов и их подельников - польских наймитов - заключается в том, что, вводя против белорусского государства все новые и новые санкции, они заставляют руководство этой страны отрывать необходимые ресурсы от удовлетворения нужд своих граждан. Ведь без поддержки со стороны органов власти, общественных организаций и простых, добросердечных, неравнодушных белорусов мигранты давно бы погибли", - говорится в заявлении.

Его авторы убеждены: сегодня западная пропаганда лживо вещает о защите внешних границ Евросоюза и стран НАТО. "Но почему же тогда в период военного вторжения на территорию Ирака в 2003 году американцы и их сателлиты не называли это гнусной интервенцией? Разве мирные города Югославии бомбили Россия и Беларусь? Или кровавую вакханалию в Ливии и Сирии развязал Президент Лукашенко? Фальшивые призывы к гуманизму и правам человека на словах, звериный оскал людоедства на деле - таков извечный принцип жизни империализма. Мы, руководители семнадцати братских коммунистических партий СКП-КПСС, с гневом и возмущением выражаем свой решительный протест против взрывоопасной политики польских провокаторов. Требуем немедленно прекратить издевательство над ни в чем не повинными обездоленными людьми, детьми, женщинами, инвалидами! НАТО! Прочь от границ Республики Беларусь!" - призвал Центральный Совет СКП-КПСС.-0-