Солнечный ультрафиолет уничтожает частицы коронавируса за считанные минуты - исследование

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ультрафиолетовый солнечный свет может почти полностью деактивировать частицы коронавируса нового типа всего за пять минут. К такому выводу пришли американские ученые, результаты исследования которых опубликованы на bioRxiv, сообщает ТАСС.

"Наши наблюдения показывают, что ультрафиолетовое излучение может очень быстро инактивировать как SARS-CoV-2, так и вирус HCoV-NL63, и защищать клетки человека от заражения", - пишут исследователи.

Многие ученые полагают, что на открытом воздухе частицы SARS-CoV-2 живут значительно меньше из-за ультрафиолетового излучения Солнца. При этом сказать, насколько сильно оно действует на вирус, ученые не могли.

Этот пробел заполнили биологи под руководством профессора Университета штата Аризона Георга Вондрака. Для этого ученые создали ультрафиолетовый излучатель, который работает подобно Солнцу. В своих экспериментах Георг Вондрак и его коллеги использовали коронавирусы SARS-CoV-2 и HCoV-NL63. Последний вызывает бронхит и другие инфекции верхних дыхательных путей. Культуры обоих вирусов ученые облучили ультрафиолетом и проследили, как изменилась жизнеспособность их частиц.

В результате за пять минут количество частиц SARS-CoV-2 и HCoV-NL63, которые могли бы заражать клетки, снизилось на 98%. А за несколько десятков минут под солнечным ультрафиолетом обе культуры вирусов полностью потеряли жизнеспособность. Похожие результаты были получены как для яркого, так и тусклого солнечного света.

Георг Вондрак и его коллеги считают, что подобные результаты говорят в пользу того, что солнечный свет можно использовать для дезинфекции помещений от коронавируса. Помимо этого, характер его действия на частицы SARS-CoV-2 следует учитывать при прогнозировании того, как будет развиваться пандемия в разные сезоны года.-0-