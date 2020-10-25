Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Ереван и Баку соблюдать перемирие

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ призвали Азербайджан и Армению незамедлительно принять меры по реализации договоренностей о режиме прекращения огня, достигнутых в Москве 10 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное в воскресенье Госдепартаментом заявление сопредседателей МГ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шафера (США).

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"Сопредседатели призвали стороны предпринять незамедлительные шаги по реализации всех аспектов московского совместного заявления от 10 октября в соответствии со своими обязательствами", - отмечается в документе.

Сопредседатели МГ проведут встречу с главами МИД Армении и Азербайджана в Женеве 29 октября.-0-