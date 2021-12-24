Сотрудники Apple объявили забастовку и призвали отказаться от покупки продукции компании

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники американской корпорации Apple объявили о проведении в канун Рождества забастовки и призвали людей отказаться от покупки продукции компании в знак протеста против условий труда, сообщает интернет-портал Business Insider.

"Всем сотрудникам и клиентам Apple: 24 декабря работники компании проведут забастовку с требованием улучшения условий труда", - написано на странице Twitter-аккаунта Apple Together. Сотрудники требуют от руководства компании обеспечить оплачиваемый больничный, надлежащую психологическую помощь, а также достойную рабочую обстановку.

Как пишут РИА Новости, недовольные условиями труда, дискриминацией по расовым, гендерным признакам в компании сотрудники Apple создали сайт, где выкладывают отчеты о тех или иных нарушениях, а также публикуют открытые письма к руководству Apple с требованиями по улучшению условий труда.-0-