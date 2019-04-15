Социал-демократическая партия победила на парламентских выборах в Финляндии

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социал-демократическая партия (СДП) победила на прошедших 14 апреля парламентских выборах в Финляндии, сообщает Euronews .

По итогам подсчета почти 100% голосов СДП набирает 17,7%. Ее ближайший соперник, националистическое движение "Истинных финнов", получает 17,5%.

Впервые в истории Финляндии на выборах в парламент ни одна из партий не набрала 20% голосов избирателей. Окончательные официальные результаты будут опубликованы 17 апреля. После утверждения этих итогов лидеры партий должны начать переговоры для формирования правительственной коалиции большинства в парламенте, после чего будут назначены премьер-министр и члены кабинета.-0-