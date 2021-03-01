Совбез Армении осудил попытки втянуть Вооруженные Силы в политические процессы

1 марта, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Совет безопасности Республики Армения распространил заявление, в котором осудил все попытки втянуть Вооруженные Силы в политические процессы.

"Совет безопасности Армении, будучи органом, определяющим основные направления политики оборонной сферы, строго осуждает все попытки втянуть Вооруженные Силы в политические процессы. Конституция Республики Армения четко определяет недопустимость вовлечения Вооруженных Сил в политические процессы", - говорится в заявлении Совбеза.

Совет безопасности призвал президента Армении удовлетворить ходатайство премьер-министра об освобождении с должности начальника Генштаба и подписать соответствующий указ.

Согласно закону, в основе предложения о назначении и освобождении начальника Генштаба Вооруженных Сил Армении, как лица, занимающего высшую военную службу, лежит усмотрение главы правительства.

Как сообщает ТАСС, 25 февраля Генеральный штаб Вооруженных Сил Армении выступил с заявлением, в котором выразил решительный протест против увольнения Тирана Хачатряна с поста первого заместителя начальника Генштаба, и потребовал отставки премьер-министра и правительства. Никол Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота в стране и принял решение об освобождении от должности главы Генштаба ВС Оника Гаспаряна.

27 февраля президент Армении Армен Саркисян вернул премьеру предложение об увольнении начальника Генштаба, отметив, что данный указ противоречит Конституции. Президент подчеркнул, что не поддерживает ни одну из политических сил и что сложившаяся в стране ситуация не может быть решена путем частых кадровых перестановок.-0-