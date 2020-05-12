Совет ЕС утвердил будущую политику "Восточного партнерства"

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Европейского союза утвердил выводы о политике "Восточного партнерства" после 2020 года, в которых подтвердил ее стратегическое значение. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

В выводах отмечаются значительные достижения "Восточного партнерства". Главной практической целью и после 2020 года останутся реформы. В Совете ЕС подчеркнули, что их проведение всецело в руках стран-партнеров, тогда как Евросоюз готов поддерживать эти усилия, в частности предоставляя адекватную финансовую и экспертную помощь, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

"Совет подтверждает, что нынешняя политическая основа, включая "20 результатов к 2020 году", является действующей и дает ощутимые результаты и пользу людям", - говорится в сообщении на сайте Совета ЕС. Также подчеркивается важность будущего "Восточного партнерства" как более стратегической, амбициозной, гибкой и всеобъемлющей основы для сотрудничества, позволяющей участникам совместно решать общие и глобальные задачи в широком спектре областей, особенно в нынешней беспрецедентной ситуации, вызванной пандемией COVID-19".

"Совет ЕС ценит то, что критическое взаимодействие ЕС с Беларусью стало более глубоким и всеобъемлющим, что недавно подтвердили ратификация соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии", - говорится в выводах, опубликованных на сайте совета.

"Восточное партнерство" объединяет ЕС и шесть постсоветских стран: Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Молдову и Украину. Эта программа направлена на политическую ассоциацию и экономическую интеграцию с Евросоюзом.-0-