SpaceX в момент старта отменила запуск ракеты-носителя

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания SpaceX отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками Starlink. Старт был запланирован на 15 марта во Флориде. Об этом сообщает сайт компании.

На сайте уточняется, что запуск отменили буквально за несколько секунд до старта. Причиной стали проблемы мощности двигателя, которые выяснились во время проверки.

О следующей дате запуска пока неизвестно – компания обещает сообщить об этом на своем сайте позже.

Первый запуск SpaceX 60 интернет-спутников Starlink на ракете-носителе Falcon 9 был запланирован на середину февраля, но запуск перенесли.

В компании сообщали, что время понадобилось для изучения клапана второй ступени ракеты.-0-