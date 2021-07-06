Спасатели определили район возможного падения самолета Ан-26

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Район возможного падения самолета Ан-26, пропавшего на Камчатке, определен, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Примерный район определен - это зона в радиусе 15-25 км от аэропорта, прибрежная зона. Также поиски ведутся в морской акватории. Там уже идет обследование, в том числе катерами", - сказал источник. По его словам, пока поиски результата не дали. "Есть объективные данные, что самолет потерпел крушение и упал в море", - добавил собеседник агентства.

По данным источника, на борту находились четыре сотрудника администрации поселка Палана, в том числе глава. "Предварительно установлено, что в пропавшем самолете находились глава поселка Палана Ольга Мохирева, а также Александр Андрейкин - начальник мобилизационного отдела администрации, его супруга Ольга Андрейкина - начальник финансового управления и Юлия Суровцева - заместитель начальника отдела образования, социальной защиты, культуры и спорта администрации", - сказал собеседник агентства.-0-