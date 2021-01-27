Спецслужбы США установили 400 имен напавших на Капитолий

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спустя три недели после нападения сторонников Дональда Трампа на Капитолий американские спецслужбы установили 400 имен причастных к этой акции. Об этом заявил исполняющий обязанности начальника вашингтонского бюро ФБР Стивен Д'Антуоно, сообщает Deutsche Welle.

По словам представителя ФБР, 130 участников беспорядков у Капитолия уже задержаны.

После того как спецслужбы попросили население о помощи с идентификацией нападавших на Капитолий, было получено около 200 тыс. обращений. Некоторые из обратившихся узнали на кадрах из хроники своих друзей или членов семьи. Это, по словам Стивена Д'Антуоно, было больно, но оказалось правильным шагом.

Стивен Д'Антуоно подчеркнул, что ФБР привлечет к ответственности всех причастных.

6 января группа сторонников Дональда Трампа ворвалась в здание Конгресса. Протестующие вступили в столкновение с полицией, стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ. Десятки человек были задержаны, пять человек погибли во время штурма. В столице США был введен комендантский час, в город ввели Национальную гвардию.-0-