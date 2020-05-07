Spiegel: нигде в Европе число случаев заражения коронавирусом не растет так быстро, как в России

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нигде в Европе количество случаев заражения коронавирусом не растет такими быстрыми темпами, как в России. Даже после пяти недель карантина число заболевших не достигло своего максимума, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Перевод статьи публикует inopressa.ru.

"Число заражений коронавирусом в России растет стремительно. В то время как в странах Европы рост остановился, в России он составляет 7-8% ежедневно. Всего лишь за месяц общее число заражений выросло с 5 тыс. до 155 тыс.", - отмечает издание.

Немецкие журналисты проанализировали плюсы и минусы российского антикризисного управлении в условиях пандемии. По прошествии времени положительно они оценили раннее ограничение авиасообщения с Китаем, приостановку выдачи электронных виз. Впрочем, не так бдительно Россия отнеслась к въезжающим из Европы, пишет журнал.

Время, которое удалось выиграть благодаря ранним действиям, использовалось по-разному. Если в Москве уже через месяц открыли новую инфекционную больницу, то регионы реагировали вяло.

"Во время кризиса сказывается и хроническое недофинансирование российского здравоохранения: по данным ВОЗ, Россия тратит на него гораздо меньше других развитых стран. В 2017 году это были 5,3% ВВП - меньше, чем Беларусь и Украина, вдвое меньше, чем Германия. Хотя реформа началась давно, она состояла в оптимизации, то есть в сокращении числа больниц, коек, медицинского персонала", - отмечает автор статьи.

"Официально проведено 4,4 млн тестов на коронавирус - это рекордный показатель по Европе. Почему это принесло так мало пользы - одна из российских загадок. По-видимому, результаты тестов весьма ненадежны: в Москве у половины доставленных в больницу пациентов с однозначными симптомами COVID-19 результат был отрицательным", - подчеркивает Der Spiegel. -0-