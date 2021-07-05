Спорт должен быть свободен от политики - евродепутат о замене флагов во время ЧМ по хоккею в Риге

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутат Европарламента от Латвии и бывший мэр Риги Нил Ушаков назвал "детским шоу" инцидент с заменой флагов во время ЧМ по хоккею в Латвии. Об этом сообщает латвийский информационно-новостной портал "Наш город".

Мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич 24 мая публично заменили Государственный флаг Беларуси на бело-красно-белую символику.

"В Европе много городов, которые были значительно лучше подготовлены к проведению ЧМ. Но удалось сохранить ЧМ в Риге только благодаря хорошему отношению к столице Международной хоккейной федерации. И в этой ситуации мэр города, который вместе с министром иностранных дел лично обещал, что не будет никаких политических демаршей, через несколько месяцев обманывает всех и устраивает детское шоу с заменой флага", - заявил Нил Ушаков.

Депутат Европарламента считает, что спорт должен быть вне политики. "Спорт должен быть свободен от политики, но теперь вероятность, что Рига в ближайшие годы получит какие-либо международные соревнования, равна нулю. С нами никто никогда не свяжется, ведь после Беларуси будут и другие страны, с которыми будут вестись дискуссии, а на нас нельзя положиться", - сообщил он.

Политик также высказался по поводу замены во время чемпионата мира по хоккею в Риге российского флага олимпийским, сообщает ТАСС. "Бегать по городу и менять флаги во время международных соревнований в целом не очень хороший стиль для мэра. Менять же флаги, которые твоя Дума только что сама вывесила, - это или очередной элемент в шоу под названием "рестарт Риги", или Стакис уже просто готовится к выборам в Сейм (парламент) и эвакуации из Думы", - считает Нил Ушаков.

Как сообщалось, Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в связи с инцидентом с госфлагом Беларуси в Риге. В ведомстве считают, что такое надругательство над государственной символикой унизило национальное достоинство белорусов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 1 июля заявила, что Россия после инцидента с флагом закрыла въезд в страну мэру Риги Мартиньшу Стакису.-0-