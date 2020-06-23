США хотят сотрудничать с Польшей в деле строительства АЭС

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. США стремятся подписать с Польшей соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики, реализовать контракты на строительство нескольких крупных АЭС в Польше. Об этом заявила 23 июня представитель администрации США высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов, передает ТАСС.

"Мы стремимся заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере мирного использования ядерной энергии, которое позволит Польше быстро двигаться в строительстве крупных атомных электростанций, применяющих американскую технологию <...>", - сказала представитель США.

Она подчеркнула, что сейчас американская правительственная Финансовая корпорация по международному развитию работает над тем, чтобы отменить действующий в США запрет на ее участие в реализации ядерных проектов в других странах. США хотят стать надежным партнером Польши в области "мирного использования атомной энергии", добавила представитель американской администрации.

В минувшем ноябре представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский сообщил, что Варшава ищет пути финансирования строительства первой атомной электростанции в 2020 году. График властей Польши предусматривает пуск первого реактора в 2033 году.

Польша планирует построить в течение 20 лет шесть ядерных энергоблоков. В качестве потенциального поставщика технологий республика рассматривает США, Японию и Республику Корея. Варшава ищет партнера, который вложит в этот проект собственный капитал в 49% и будет участвовать в его реализации от начала и до конца.-0-