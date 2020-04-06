США и Канада не получили приглашения на саммит ОПЕК+

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь стран, не входящих в объединение, получили приглашение на участие в совещании ОПЕК+, которое должно пройти в видеоформате. США и Канада не были приглашены. Об этом сообщает агентство Blomberg.

Конференция назначена на 9 апреля. Кроме стран ОПЕК в ней примут участие также Аргентина, Бразилия, Норвегия, Колумбия, Египет, Индонезия, Тринидад и Тобаго.

В ходе мероприятия представители стран обсудят сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. Ранее сообщалось, что 10 апреля может пройти встреча на уровне министров энергетики стран "Большой двадцатки".

Переговорщики ОПЕК+ призвали к встрече министров энергетики G20 Представители, участвующие в переговорах, предложили организовать встречу 10 апреля – на следующий день после министерской встречи ОПЕК+. Это может поспособствовать вовлечению в переговоры США.

По информации ТАСС, совещание ОПЕК+ должно было состояться в понедельник, 6 апреля, но было перенесено на четверг. Причиной переноса могла стать неготовность участников к предварительному соглашению по индивидуальным объемам сокращения добычи нефти.-0-