ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 1 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:20 Беларусь и Россия снизили плату за роуминг для звонков между странами Общество
10:00 США и Канада перешли на зимнее время В мире
09:50 Волейболисты "Шахтера" победили "Энергию" в 7-м туре чемпионата Беларуси Спорт
09:44 В Вороновском районе девочка отравилась угарным газом Происшествия
09:41 Число погибших из-за землетрясения в Турции выросло до 43 В мире
09:37 Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут третий матч в Единой лиге ВТБ Спорт
09:30 Лов сома и сига в Беларуси запрещен с 1 ноября Общество
09:28 Под Витебском при пожаре дачного дома погибла пенсионерка Происшествия
09:24 Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 ноября Экономика
09:11 Беларусь с 1 ноября снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты Экономика
09:07 В Беларуси с 1 ноября увеличиваются пенсии, пособия и другие социальные выплаты Общество
09:01 День всех святых и День поминовения усопших отмечают католики в первые дни ноября Общество
07:00 Лукашенко поздравил Президента Алжира с национальным праздником Президент
07:00 Лукашенко поздравил коллектив Гомельского государственного медуниверситета с 30-летием основания вуза Президент
00:59 В Берлине открыли новый международный аэропорт В мире
00:29 В Ираке разбился военный самолет - погибли 2 человека В мире
31.10.20
31.10.20 23:55 В Грузии завершилось голосование на парламентских выборах В мире
31.10.20 23:18 С 3 ноября Австрия уходит на карантин В мире
31.10.20 22:33 ФОТОФАКТ: Международный турнир по фигурному катанию Ice Star 2020 Спорт
31.10.20 21:53 Два человека погибли при взрыве газопровода на юге Ирака В мире
31.10.20 21:19 Футболисты "Локомотива" проиграли "Сочи" в чемпионате России Спорт
31.10.20 20:59 Количество погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 37 В мире
31.10.20 20:38 В ДР Конго от рук боевиков погибли 17 мирных жителей В мире
31.10.20 20:18 Хоккеисты "Немана" одержали победу над "Локомотивом" в матче чемпионата Беларуси Спорт
31.10.20 20:09 ФОТОФАКТ: В Гомеле проходят XII Международные соревнования по каратэ "Gomel open cup - 2020" Спорт
31.10.20 19:51 Задержанные на границе с Украиной анархисты имели соответствующую диверсионную подготовку - КГБ Общество
31.10.20 19:17 Команда Могилевской области первенствовала в командном зачете чемпионата Беларуси по кроссу Спорт
31.10.20 18:55 В США за сутки почти 100 тыс. человек заразились коронавирусом В мире
31.10.20 18:25 Стали известны победители второго дня чемпионата Беларуси по конькобежному спорту Спорт
31.10.20 18:25 ИНТЕРВЬЮ: Тренер о работе онлайн, правильном питании и фитнес-турах во время пандемии Общество
Все новости
Все новости
В мире
01 ноября 2020, 10:00

США и Канада перешли на зимнее время

Фото cp24.com
Фото cp24.com

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США сегодня в два часа ночи по местному времени перешли с летнего на зимнее время, переведя стрелки часов на один час назад, сообщает ТАСС.

Разница во времени между Минском и городами восточного побережья США, где в том числе расположены Нью-Йорк и Вашингтон, теперь составляет не семь, а восемь часов. Обратно на летнее время часы в США переведут 14 марта 2021 года.

Перевод времени не является обязательным для всех американских штатов, владений и территорий. Не осуществляют его штаты Аризона и Гавайи, ассоциированное с США островное государство Пуэрто-Рико, Американские Виргинские Острова, Гуам и Американское Самоа.

В соответствии с решением Конгресса США с 2007 года переход на зимнее время осуществляется в первое воскресенье ноября, а на летнее - во второе воскресенье марта.

Канадцы также перевели стрелки назад. Но не все. Постоянно по зимнему времени живут люди почти во всей провинции Саскачеван, в нескольких городах провинций Онтарио и Британская Колумбия, в отдельных восточных районах франкоязычной провинции Квебек, а также на арктическом острове Саутгемптон. Местные канадцы называют зимнее время "стандартным". Также никогда не переводят назад стрелки и на главных часах Канады, которые расположены на верхушке 92-метровой Башни мира, являющейся частью комплекса зданий национального парламента в Оттаве. Технические сотрудники парламента объясняют это тем, что старый механизм (башня была открыта в 1922 году) не позволяет часам в буквальном смысле отсчитывать время вспять, поэтому в 2 часа ночи мастера просто останавливают их ход, а спустя 60 минут вновь запускают.

В последние несколько лет все больше регионов Канады поднимают вопрос о целесообразности перехода на зимнее время. Так, в начале октября на рассмотрение парламента самой густонаселенной провинции Онтарио, в которой проживают 14,5 млн человек, был вынесен законопроект об отмене зимнего времени. Ранее с аналогичными инициативами выступили в канадских провинциях Альберта, Британская Колумбия и Манитоба. Канадская арктическая территория Юкон весной уже объявила о том, что с этого года она будет всегда жить по летнему времени, так как эту инициативу властей поддержали 93% местных жителей. К летнему времени в Канаде вернутся 14 марта 2021 года.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Канада США
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото NTV Число погибших из-за землетрясения в Турции выросло до 43
Фото Reuters В Берлине открыли новый международный аэропорт
Фото Global Look Press В Ираке разбился военный самолет - погибли 2 человека
Фото EPA В Грузии завершилось голосование на парламентских выборах
Фото AFP С 3 ноября Австрия уходит на карантин
Фото Reuters Два человека погибли при взрыве газопровода на юге Ирака
Главное
Фото из архива В Беларуси с 1 ноября увеличиваются пенсии, пособия и другие социальные выплаты
Беларусь с 1 ноября из-за COVID-19 временно ограничивает въезд иностранцев
ФОТОФАКТ: Автопробег "За единую Беларусь!"
Руководители госорганов проведут в ноябре приемы граждан в Совмине
Топ-новости
Беларусь и Россия снизили плату за роуминг для звонков между странами
Госатомнадзор пояснил порядок лицензирования БелАЭС
Беларусь и Китай создадут рабочую группу по упрощению торговых процедур
Создан оргкомитет по проведению этапа Кубка мира по биатлону в Беларуси в 2022 году
КОММЕНТАРИЙ: Украина, не ошибись де-факто!
В Беларуси выздоровели и выписаны 86 663 пациента с COVID-19
Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 ноября
Необычные светофоры с дополнительной подсветкой появились в Минске
Карпенко: нарастающий экспорт образовательных услуг подчеркивает престиж белорусских вузов
ФОТОФАКТ: Хоккейная команда Президента Беларуси победила дружину Витебской области на любительском турнире
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
Для работы на "Гродно Азот" уже направляются рабочие с других заводов - гендиректор
Новый резидент "Великого камня" будет выпускать тесты на коронавирус
Для БГУ и БНТУ выделят деньги из бюджета на борьбу с COVID-19
Введение электронных паспортов транспортных средств в Беларуси перенесено на 1 апреля 2021 года
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.