США и Канада перешли на зимнее время

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США сегодня в два часа ночи по местному времени перешли с летнего на зимнее время, переведя стрелки часов на один час назад, сообщает ТАСС.

Разница во времени между Минском и городами восточного побережья США, где в том числе расположены Нью-Йорк и Вашингтон, теперь составляет не семь, а восемь часов. Обратно на летнее время часы в США переведут 14 марта 2021 года.

Перевод времени не является обязательным для всех американских штатов, владений и территорий. Не осуществляют его штаты Аризона и Гавайи, ассоциированное с США островное государство Пуэрто-Рико, Американские Виргинские Острова, Гуам и Американское Самоа.

В соответствии с решением Конгресса США с 2007 года переход на зимнее время осуществляется в первое воскресенье ноября, а на летнее - во второе воскресенье марта.

Канадцы также перевели стрелки назад. Но не все. Постоянно по зимнему времени живут люди почти во всей провинции Саскачеван, в нескольких городах провинций Онтарио и Британская Колумбия, в отдельных восточных районах франкоязычной провинции Квебек, а также на арктическом острове Саутгемптон. Местные канадцы называют зимнее время "стандартным". Также никогда не переводят назад стрелки и на главных часах Канады, которые расположены на верхушке 92-метровой Башни мира, являющейся частью комплекса зданий национального парламента в Оттаве. Технические сотрудники парламента объясняют это тем, что старый механизм (башня была открыта в 1922 году) не позволяет часам в буквальном смысле отсчитывать время вспять, поэтому в 2 часа ночи мастера просто останавливают их ход, а спустя 60 минут вновь запускают.

В последние несколько лет все больше регионов Канады поднимают вопрос о целесообразности перехода на зимнее время. Так, в начале октября на рассмотрение парламента самой густонаселенной провинции Онтарио, в которой проживают 14,5 млн человек, был вынесен законопроект об отмене зимнего времени. Ранее с аналогичными инициативами выступили в канадских провинциях Альберта, Британская Колумбия и Манитоба. Канадская арктическая территория Юкон весной уже объявила о том, что с этого года она будет всегда жить по летнему времени, так как эту инициативу властей поддержали 93% местных жителей. К летнему времени в Канаде вернутся 14 марта 2021 года.-0-