США и Мексика достигли соглашения по иммиграции

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. США достигли с Мексикой соглашения по иммиграционному вопросу, запланированное на 10 июня введение таможенных пошлин приостановлено. Об этом в своем официальном твиттер-аккаунте написал президент США Дональд Трамп.
"Я с удовольствием сообщаю вам о том, что Соединенные Штаты Америки достигли соглашения с Мексикой. Тарифы, которые США должны будут ввести в понедельник против Мексики, приостановлены на неопределенный срок. Мексика в свою очередь согласилась принять решительные меры, остановить поток миграции через Мексику и к нашей южной границе. Это делается для того, чтобы значительно сократить или ликвидировать незаконную иммиграцию, поступающую из Мексики и в Соединенные Штаты. Подробности соглашения вскоре обсудят в Госдепартаменте", - говорится в сообщении.
Дональд Трамп 30 мая объявил о введении пошлин 10 июня в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе.-0-
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