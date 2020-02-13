США и "Талибан" собираются прекратить насилие в Афганистане на неделю

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты Америки и радикальное движение "Талибан" подготовили договоренность о прекращении насилия в Афганистане на семь дней. Об этом рассказал сегодня министр обороны США Марк Эспер на пресс-конференции в Брюсселе в рамках заседания глав оборонных ведомств стран - членов НАТО, сообщает ТАСС.

"Я сегодня здесь консультируюсь с союзниками по поводу этого предложения, и у нас был целый ряд продуктивных двусторонних и коллективных встреч на тему дальнейших действий, - сказал Марк Эспер. - Мы все это время говорили, что лучшим, если не единственным выходом из ситуации в Афганистане является политическое соглашение. В этом отношении был достигнут прогресс, и, я надеюсь, что вскоре нам будет что сообщить дополнительно по этому поводу".

12 февраля официальный представитель катарского политического офиса "Талибана" Сохаил Шахин заявил, что движение воздержится от крупномасштабных атак в дни подписания соглашения. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал "Талибан" проявить реальную способность обеспечить снижение уровня насилия в Афганистане.

Как сообщили во вторник телеканалу CNN источники в военных кругах, администрация президента США Дональда Трампа может уже на этой неделе обнародовать мирное соглашение. По их данным, ожидаемое соглашение станет призывом к установлению режима прекращения огня между силами коалиции во главе с США и талибами, что станет основой для заключения мирной сделки в ближайшем будущем. Американские власти, отмечает телеканал, выступают за заключение первой части мирного соглашения с талибами в связи с желанием Трампа вывести войска из Афганистана. В рамках указанной сделки Вашингтон сможет сократить присутствие с 12-13 тыс. до 8,6 тыс. военнослужащих.-0-