США может накрыть вторая волна COVID-19 из-за протестов - главный санитарный врач США

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный санитарный врач США Джером Адамс предупредил нацию, что из-за протестов, при которых тысячи людей собираются в непосредственной близости, в стране следует ожидать новых вспышек коронавируса, сообщает CNN.

"Исходя из того, как распространяется болезнь, есть все основания ожидать новых вспышек коронавируса", - заявил Джером Адамс. Он подчеркнул, что происходящие в США протесты наносят вред как самим участникам митингов, так и обществу (и общественному здравоохранению) в целом.

Также главный американский хирург обратил внимание на то, что США не удалось сдержать даже нынешнюю эпидемию коронавируса - в стране по-прежнему фиксируется около 20 тыс. новых случаев COVID-19 ежедневно. В некоторых штатах дела обстоят лучше, чем в других, однако по всему Западному побережью все еще наблюдается рост заболеваемости.

Как сообщалось, в ряде американских штатов с начала минувшей недели продолжаются массовые протесты и беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Он умер после того, как полицейские при его аресте применили жесткий удушающий прием. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка, которые участвовали в задержании Флойда, уволили, один из них был взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве. Во время беспорядков погибли не менее 11 человек, задержаны около 4,4 тыс. Комендантский час введен примерно в 40 городах, в том числе в Вашингтоне, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. В результате противостояний между митингующими и полицейскими были ранены несколько сотрудников правоохранительных органов. Сообщается также о минимум 11 погибших участниках протестов.-0-