США начали вывод войск из Сирии

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. США приступили к выводу своих войск из Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

"Мы начали возвращать войска США, переходя к следующему этапу данной кампании", - говорится в ее письменном заявлении. По ее словам, пять лет тому назад террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) была "мощной и опасной силой на Ближнем Востоке". "Теперь США разгромили халифат ИГ", - заявила пресс-секретарь Белого дома.

При этом она подчеркнула, что "эти победы не сигнализируют о прекращении существования глобальной коалиции [во главе с США] или ее кампании" в Ираке и Сирии. "США и их союзники готовы вновь действовать на всех уровнях, чтобы защищать американские интересы, когда это необходимо. Мы продолжим работать над тем, чтобы лишать радикальных исламских террористов территории, финансирования, поддержки и каких бы то ни было средств преодоления наших границ", - предупредила пресс-секретарь Белого дома.

По данным Reuters, США намерены вывести войска из Сирии в срок от 60 до 100 дней, а сотрудников Госдепартамента эвакуируют из страны в течение 24 часов.-0-