США официально возвращаются к Парижскому соглашению по климату

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. США с 19 февраля вновь официально становятся участниками Парижского соглашения по климату, сообщает Deutsche Welle.

После выхода из Парижского соглашения по климату при экс-президенте Дональде Трампе США официально восстановили участие в этом международном договоре. По сообщению ООН, 19 февраля Соединенные Штаты завершили процедуру возвращения в число участников заключенного в 2015 году соглашения. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал это событие ключевым моментом на пути к устойчивой защите земного климата.

Генсек ООН также приветствовал шаги, уже предпринятые администрацией президента США Джозефа Байдена, по улучшению американской политики в сфере защиты климата, включая отмену ряда решений, принятых администрацией Дональда Трампа.

Джозеф Байден назвал возвращение к Парижскому соглашению одной из самых неотложных задач и запустил этот процесс уже в первый день своего пребывания на посту президента 20 января. К 19 февраля истек 30-дневный срок, установленный для возвращения в число участников соглашения.

США занимают второе место в мире после Китая по выбросу парниковых газов при значительно меньшем населении. Байден пообещал сделать Америку одной из ведущих стран в борьбе против глобального потепления. Чтобы подчеркнуть серьезность своих намерений, президент США назначил бывшего госсекретаря Джона Керри спецпредставителем Белого дома по защите климата. Джон Керри и Антониу Гутерриш сегодня примут участие в церемонии по случаю возвращения США в Парижское соглашение.

Парижское соглашение по климату ставит своей задачей ограничить глобальное потепление до уровня значительно ниже двух градусов. Однако на сегодняшний день тех мер, которые запланировали государства, недостаточно для достижения этой цели.-0-