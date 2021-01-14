США переживают беспрецедентную атаку на свободу слова в стране - Трамп

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты переживают в эти дни беспрецедентную атаку на свободу слова в стране. Такое мнение выразил в обнародованном видеообращении к согражданам президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

"Я также хочу сказать несколько слов про беспрецедентную атаку на свободу слова, которую мы увидели в последние дни. Налицо напряженные и сложные времена. Усилия, призванные подвергнуть цензуре, внести в черный список наших сограждан, не считаться с ними, являются неправильными и опасными", - заявил американский лидер.

"Сейчас требуется, чтобы мы друг друга слушали, а не заставляли друг друга замолчать, - убежден Дональд Трамп. - Все мы можем благодаря своим действиям преодолеть озлобленность и найти точки соприкосновения и общие цели".

Президент США также заявил, что необходимо сконцентрироваться на продвижении интересов всей страны, преодолении пандемии, восстановлении экономики, защите национальной безопасности и обеспечении верховенства закона.

По словам Дональда Трампа, участники беспорядков на территории Конгресса США 6 января напали на страну, они предстанут перед правосудием. "Я безоговорочно осуждаю насилие, которое мы наблюдали на прошлой неделе. Насилию и вандализму не может быть никакого места в нашей стране, в нашем движении. "Сделать Америку вновь великой" (предвыборный лозунг кампании Трампа. - Прим. ТАСС) - всегда означает защиту верховенства права, поддержку мужчин и женщин из правоохранительных служб, отстаивание наших самых священных традиций и ценностей. Насилие мятежников идет вразрез со всем, во что я верю, за что выступает наше движение", - заявил Дональд Трамп.

"Никто из моих настоящих сторонников никогда не поддерживал политическое насилие, не выражал неуважение к стражам правопорядка или нашему великому флагу, никто не угрожал или не нападал на граждан США, - отметил Дональд Трамп. - Если вы сделали что-то из этого, вы не поддерживаете наше движение, вы напали на него и нашу страну. Мы не будем с этим мириться".

По его словам, за последний год в США происходило много беспорядков, актов устрашения и разрушений. "Это должно остановиться. Где бы вы ни были, справа или слева, демократы вы или республиканцы, нет никакого оправдания насилию, - подчеркнул президент. - Те, кто участвовал в нападениях на прошлой неделе, предстанут перед правосудием".

Дональд Трамп призвал всех искать пути снижения напряженности и помочь обеспечить мир в стране. "Как и все, я был шокирован и глубоко опечален этим бедствием в Конгрессе на прошлой неделе. Я хочу поблагодарить сотни миллионов потрясающих американцев, которые ответили на это спокойствием и сдержанностью, - сказал глава Белого дома. - Мы преодолеем этот вызов, как мы всегда и делали".

Обращение главы государства было обнародовано после того, как Палата представителей Конгресса США проголосовала за то, чтобы подвергнуть Дональда Трампа импичменту. Нижняя палата приняла резолюцию соответствующего содержания. Статья обвинения в документе одна - подстрекательство к мятежу. Ее поддержали 232 законодателя, в том числе 10 однопартийцев республиканца Трампа.-0-