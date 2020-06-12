США продолжат сокращать свое военное присутствие в Ираке

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты в ближайшие месяцы продолжат сокращать свое военное присутствие в Ираке и будут обсуждать с Багдадом статус оставшихся в стране американских военнослужащих. Это следует из совместного заявления двух стран по итогам переговоров в рамках начавшегося 11 июня стратегического диалога, сообщает ТАСС.

"Две страны признали, что в свете значительного прогресса в деле устранения угрозы со стороны ИГ в ближайшие месяцы США продолжат сокращать свои силы в Ираке и обсуждать с правительством Ирака статус оставшихся сил, в то время когда обе страны концентрируются на развитии двусторонних отношений в области безопасности, основанных на общих интересах. Правительство Ирака привержено защите военнослужащих международной коалиции, а также иракских объектов, где они размещены, в соответствии с международным правом и отдельными договоренностями об их присутствии, которые будут определены обеими странами", - говорится в документе, распространенном пресс-службой Госдепартамента США.

"США вновь заявили, что не стремятся к постоянному военному присутствию в Ираке и не просят постоянных (военных. - Прим. ТАСС) баз", - отмечается в заявлении.

Переговоры проходили в режиме видеоконференции. Американскую делегацию возглавил заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл. Помимо безопасности и борьбы с терроризмом стороны обсудили вопросы экономики, энергетики, политики и культуры. В частности, две страны признали огромные экономические проблемы, стоящие перед Ираком в связи с двумя кризисами - пандемией и падением цен на нефть. "США обсудили вопрос предоставления экономических советников для работы непосредственно с правительством Ирака в целях содействия международной поддержке усилий Ирака в области реформ", - сказано в заявлении. Кроме этого, стороны обсудили планы возвращения Ираку важных политических архивов и артефактов.

"Две стороны подтвердили важность стратегических отношений и свою решимость предпринять соответствующие шаги для их укрепления в интересах обеих стран и в целях достижения безопасности, стабильности и процветания в регионе. Правительства двух стран с нетерпением ждут подробного обсуждения вышеуказанных вопросов на заседании Высшего координационного комитета по стратегическому диалогу в Вашингтоне, вероятно, в июле", - подчеркивается в документе.-0-