США утратили престиж мирового лидера, а легитимность НАТО вызывает сомнения - президент Чехии 

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. США на фоне событий в Афганистане утратили престиж мирового лидера, а НАТО, потерпевшее серьезный провал, сейчас вызывает сомнения в легитимности своего существования. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан в интервью, опубликованном во вторник сетевым изданием Parlamentni Listy, сообщает "Радио Прага".





"Мы должны понимать, что, увеличивая расходы на оборону, мы ожидаем от них некоторой отдачи, а именно - защиты от международного терроризма. Если НАТО здесь потерпит неудачу, это также должно привести к переоценке наших оборонных расходов и большему упору на национальную оборону", - заявил Милош Земан.





По его словам, уход союзных войск из Афганистана сделает страну террористическим центром, а террористические акты возобновятся по всему миру.





"Талибан" может жить на доходы от продажи опиума, поскольку Афганистан является крупнейшим производителем опиума в мире, поэтому у него не будет проблем с финансированием", - констатировал президент Чехии.





Он добавил, что критиковал вывод войск уже в прошлом, например на саммитах НАТО в Брюсселе и Лондоне. По его словам, сейчас недоверие к альянсу будет расти.-0-