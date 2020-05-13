США возвращают российские ИВЛ после пожаров в больницах

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, куда были поставлены российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", возвращают их в Агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA). Об этом 12 мая заявила пресс-секретарь FEMA Джанет Монтези, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Причиной для возврата аппаратов стали пожары в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, по предварительной версии, возникшие из-за возгорания этой модели аппаратов. При пожаре в реанимации петербургской клиники, как сообщалось, погибли пять человек.

По словам Джанет Монтези, российские ИВЛ не использовались в американских клиниках, а оказались в резерве на случай ухудшения ситуации. Из резерва они были возвращены в FEMA до окончания расследования пожаров в Москве и Санкт-Петербурге и проверки аппаратов российским производителем - Уральским приборостроительным заводом.

Аппараты "Авента-М" были поставлены в США в начале апреля в рамках российской гуманитарной помощи США. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия воспользуется предложением США о поставке аппаратов ИВЛ, если такая необходимость возникнет.-0-