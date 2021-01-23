США выделят $4 млрд трем странам Центральной Америки для сокращения миграционных потоков

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в субботу, что президент США Джозеф Байден во время телефонных переговоров 22 января сообщил ему о планах предоставить значительный объем средств ряду стран Центральной Америки, чтобы способствовать сокращению миграционных потоков, сообщает ТАСС.

"Я не хочу быть бестактным, говоря, что президент Байден объявил, что $4 млрд будут направлены в качестве помощи трем странам <...> Центральной Америки (Гватемале, Гондурасу и Сальвадору - прим. ТАСС)", - сказал глава государства во время визита в северо-восточный штат Нуэво-Леон. Трансляция его выступления была опубликована в Twitter правительства.

Мексика входит в число важнейших торговых партнеров США. В 2019 году объем товарооборота между двумя странами достиг рекордного уровня в $614,5 млрд.-0-