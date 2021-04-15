15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против РФ, сообщает ТАСС.

В частности, США высылают 10 сотрудников дипмиссии России в Вашингтоне. Кроме того, США запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

Помимо прочего, США считают Службу внешней разведки РФ ответственной за кибератаку на SolarWinds.

Минфин США уточнил, что среди подпавших под санкции - 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в выборы. В частности, под рестрикции подпал экс-сотрудник ГРУ Денис Тюрин.

Также санкции введены в отношении ряда участников проекта строительства Керченского моста и некоторых должностных лиц в Крыму. Кроме того, санкции США накладываются на шефа "Мостотреста", компанию "Ленпромтранспроект", "Дирекцию по строительству железной дороги Беркакит - Томмот - Якутск".

Под рестрикции подпал и уже находящийся в американском черном списке первый замруководителя Администрации президента РФ Алексей Громов.

Введены санкции и против информационных агентств SouthFront, "Ньюсфронт", "Инфорос", а также Фонда стратегической культуры РФ. Рестрикции введены также в отношении российского журналиста Александра Малькевича и Фонда защиты национальных ценностей, который он возглавлял ранее.

Ассоциация свободных исследований и международного сотрудничества и экспертный Международный антикризисный центр из РФ тоже подпали под санкции.-0-